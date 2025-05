Il Tottenham ha vinto l’Europa League, il suo primo trofeo in 17 anni

Mercoledì sera il Tottenham, una delle squadre di calcio più prestigiose di Londra, ha vinto l’Europa League, la seconda competizione calcistica europea per importanza. Ha battuto in finale il Manchester United 1-0 in una finale molto equilibrata e poco entusiasmante, grazie a un gol segnato in un rimpallo tra l’attaccante del Tottenham Brennan Johnson e il difensore Luke Shaw alla fine del primo tempo (il gol per ora è stato assegnato a Johnson). Per il Tottenham questa vittoria ha un notevole significato simbolico, dato che non vinceva un trofeo da 17 anni e si era persino diffusa la convinzione che pendesse sulla squadra una sorta di maledizione.

In Premier League (così si chiama il campionato inglese) il Tottenham quest’anno ha fatto la peggiore stagione della sua storia recente: è 17esimo a una giornata dalla fine e sotto di lui ci sono solo le squadre che retrocederanno in Championship, la serie B inglese (il Manchester è arrivato 16esimo). Grazie a questa vittoria, però, la squadra ha dato una svolta alla sua stagione e si è qualificata direttamente alla prossima Champions League, il torneo per club più prestigioso d’Europa e quello che garantisce anche i migliori ritorni economici. Nel Tottenham giocano anche due calciatori italiani: il portiere Guglielmo Vicario – che ha fatto una parata determinante all’ultimo minuto – e il difensore Destiny Udogie, che ha giocato molto bene nel secondo tempo.

