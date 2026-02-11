Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia

La squadra di calcio francese dell’Olympique Marsiglia ha fatto sapere di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore italiano Roberto De Zerbi.

De Zerbi allenava il Marsiglia dal giugno del 2024: nella sua prima stagione era arrivato secondo in campionato, a 19 punti dal Paris Saint-Germain; quest’anno la squadra aveva iniziato la stagione con risultati altalenanti, e al momento è quarta in classifica. La decisione di lasciare l’incarico è stata presa dopo la pesante sconfitta per 5 a 0 di domenica in casa del Paris Saint-Germain (che è primo in classifica). A fine gennaio l’Olympique Marsiglia era anche stato eliminato dalla fase a girone unico della Champions League, in seguito alla sconfitta nell’ultimo turno contro il Bruges per 3 a 0.