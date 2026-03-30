La finale Scudetto della Serie A1 femminile di pallavolo sarà tra Conegliano e Milano

Domenica sera la Numia Vero Volley Milano ha battuto per 3 set a 1 la Savino del Bene Scandicci nella gara-4 delle semifinali Scudetto, grazie soprattutto ai 35 punti di Paola Egonu, qualificandosi per le finali del campionato femminile di pallavolo. Milano ha vinto la serie per 3 partite a 1, e tornerà in finale per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Nelle tre precedenti ha perso contro l’Imoco Volley Conegliano, che sarà di nuovo la sua avversaria.

Conegliano infatti, vincitrice di sette campionati consecutivi, ha battuto per 3 partite a 0 Novara nell’altra semifinale. Anche le finali Scudetto si giocheranno al meglio delle 5 partite (cioè vince chi ne vince per prima 3); la prima si giocherà sabato 11 aprile, la seconda il 15 e la terza il 19. La quarta e la quinta, se necessarie, saranno il 22 e il 25 aprile.

Milano e Conegliano si sono affrontate anche nella finale di Champions League del 2024, e anche in altri tornei nazionali, e ha quasi sempre vinto Conegliano. In questa stagione nella Supercoppa italiana per la prima volta è riuscita a vincere Milano, per 3 set a 2.