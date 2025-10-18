Sabato, a Trieste, Milano ha battuto Conegliano nella Supercoppa italiana di pallavolo femminile. È una notizia: il Conegliano aveva vinto gli ultimi 18 titoli italiani di fila tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, e in generale ha pochi eguali nella storia della pallavolo e dello sport in generale. Milano ha vinto 3-2 (18-25, 25-22, 25-20, 13-25, 15-12). La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e la Numia Vero Volley Milano (i due nomi completi delle due squadre) sono le due squadre più competitive del campionato femminile di pallavolo italiano, a sua volta considerato il più competitivo al mondo.

