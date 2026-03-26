La Corte d’appello di Roma ha approvato la richiesta di estradizione in Brasile per l’ex deputata brasiliana Carla Zambelli

La Corte d’appello di Roma ha approvato la richiesta di estradizione in Brasile per Carla Zambelli, ex deputata al parlamento brasiliano del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro che era scappata in Italia per sfuggire a una condanna subita in Brasile. Zambelli ha la doppia cittadinanza italiana e brasiliana ed era stata arrestata lo scorso luglio a Roma. Finora è stata detenuta nel carcere di Rebibbia.

Zambelli era stata condannata lo scorso maggio a 10 anni di carcere per aver hackerato il sistema del Consiglio Nazionale della Giustizia (CNJ), un organo che tra le altre cose è responsabile dei procedimenti disciplinari per i magistrati. Aveva provato a sottrarsi alla condanna con la fuga in Italia sostenendo che grazie alla sua doppia cittadinanza non potesse essere estradata in Brasile. Le cose però non stanno così, dato che esiste un accordo bilaterale tra i due paesi. Il Brasile ha fatto quindi richiesta di estradizione e il tribunale italiano l’ha accolta. Zambelli può fare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia.

Zambelli è un’importante esponente del Partito Liberale, di estrema destra, ed è considerata una stretta alleata politica di Bolsonaro, condannato a sua volta nel 2025 a 27 anni di carcere per un tentato colpo di stato organizzato nel 2022. Zambelli era parlamentare dal 2018 e nel 2022 era stata rieletta con il terzo maggior numero di voti a livello nazionale (946mila). Già prima del caso per cui è scappata in Italia era una politica molto controversa: fu indagata perché il giorno prima del ballottaggio alle elezioni del 2022 minacciò con una pistola un attivista di sinistra per strada a San Paolo. Quando era già detenuta in Italia, la Corte suprema brasiliana ha condannato Zambelli a ulteriori cinque anni e tre mesi di carcere per porto illegale di arma da fuoco e coercizione. A dicembre Zambelli si era dimessa dal suo ruolo di deputata.