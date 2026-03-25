Un drone russo ha colpito accidentalmente una centrale elettrica in Estonia, causando danni lievi

Un drone lanciato dalla Russia ha colpito e danneggiato lievemente una centrale elettrica in Estonia, nella città di Auvere, vicino al confine fra i due paesi. Non ci sono stati feriti. Il drone è stato lanciato nella notte, mentre era in corso un attacco ucraino sul porto russo di Ust-Luga, a una quarantina di chilometri di distanza dalla centrale. La procura estone ha detto di ritenere che il drone non fosse indirizzato intenzionalmente verso l’Estonia. Non è chiaro di che tipo di drone si sia trattato.

Nel corso dello stesso attacco, la vicina Lettonia ha detto che un drone russo ha violato il suo spazio aereo. In passato erano già successe violazioni simili nei paesi vicini alla Russia, tra cui l’Estonia e la Polonia, cosa che aveva portato la NATO a organizzare una nuova missione per potenziare le difese aeree.