La BBC ha nominato un nuovo direttore generale, dopo lo scandalo del discorso manipolato di Trump

La BBC, l’emittente britannica tra le più note e affermate al mondo, ha nominato l’ex dirigente di Google Matt Brittin come nuovo direttore generale. Brittin sostituirà Tim Davie, che si era dimesso dopo lo scandalo legato a un montaggio fuorviante di un discorso del presidente statunitense Donald Trump, trasmesso durante il programma “Panorama”. Per quella vicenda Trump aveva chiesto un risarcimento di 10 miliardi di dollari (circa 8,6 miliardi di euro) all’azienda.

Il direttore generale è uno dei ruoli dirigenziali più importanti della BBC, che negli ultimi anni sta vivendo una grossa crisi legata alla diminuzione del pubblico, a vari scandali che hanno coinvolto alcuni dei suoi giornalisti più famosi, e alle accuse – provenienti soprattutto dalla destra britannica – di proporre una visione del mondo troppo progressista e di sinistra.

Oltre alla causa per diffamazione avviata da Trump, che settimana scorsa la BBC ha chiesto ai giudici di archiviare poiché il programma non è mai andato in onda negli Stati Uniti, Brittin dovrà ora gestire il sostentamento finanziario dell’azienda. L’attuale Royal Charter, ovvero la carta che ne definisce gli obiettivi, la governance e il modello di business, scadrà nel 2027. Attualmente la BBC si finanzia con soldi pubblici, ma molti politici, soprattutto di destra, chiedono che questo sistema venga modificato.

Brittin ha 57 anni e nel 2025 si era dimesso dopo 18 anni di lavoro da Google, dove era capo della divisione EMEA, ovvero quella che si occupa di paesi europei, Medio Oriente e Africa. Lo scorso anno era entrato nel consiglio d’amministrazione del Guardian Media Group, il gruppo editoriale che possiede l’omonimo quotidiano britannico, da cui si è appena dimesso. Brittin entrerà in carica ufficialmente alla BBC il 18 maggio.