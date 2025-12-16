Trump ha chiesto alla BBC 10 miliardi di dollari di risarcimento per avere manipolato un suo discorso

Il presidente statunitense Donald Trump ha fatto causa alla BBC, l’emittente pubblica del Regno Unito, per diffamazione e pratiche commerciali scorrette: ha chiesto un risarcimento di 5 miliardi di dollari (circa 4,3 miliardi di euro) per ognuno dei due capi d’accusa. La causa di Trump si riferisce a un documentario realizzato dalla BBC e andato in onda nel Regno Unito poco prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, nel quale un discorso di Trump è stato manipolato in modo tale che sembrasse incoraggiare direttamente i manifestanti che assaltarono il Congresso il 6 gennaio 2021.

A novembre la BBC si era scusata e aveva rettificato le informazioni errate trasmesse nel documentario. In un memorandum interno l’emittente aveva criticato le modifiche fatte al discorso: due suoi importanti dirigenti si erano anche dimessi a causa dello scandalo. Si era però rifiutata di pagare un risarcimento chiesto da Trump, sostenendo che non ci fossero le basi per considerare la manipolazione del discorso come un caso di diffamazione.

Da quando è ridiventato presidente, Donald Trump ha più volte minacciato o fatto altre cause simili. Per esempio a settembre aveva fatto causa al New York Times, a quattro suoi giornalisti e alla casa editrice Penguin Random House, sempre per diffamazione: in quel caso aveva chiesto un risarcimento da 15 miliardi di dollari.

