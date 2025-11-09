Due importanti dirigenti di BBC si sono dimessi perché l’emittente è accusata di manipolazione delle notizie

Due importanti dirigenti di BBC, il direttore generale Tim Davie e la CEO della divisione news Deborah Turness, si sono dimessi in seguito ad accuse di faziosità e manipolazione delle notizie rivolte all’emittente britannica.

Il caso è emerso qualche giorno fa, quando il quotidiano britannico The Telegraph ha pubblicato un articolo col quale ha reso noto il contenuto di un documento interno alla stessa BBC: nel documento un consulente esterno, chiamato a giudicare gli standard etici e le guide editoriali dell’emittente, aveva trovato criticità nella copertura di alcune notizie. Aveva quindi sottoposto la questione alla dirigenza ma, stando alle sue dichiarazioni e alla ricostruzione del Telegraph, non aveva avuto alcun riscontro.

In particolare il consulente, Michael Prescott, un ex giornalista, faceva riferimento al modo in cui lo storico programma di BBC “Panorama” aveva editato il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l’assalto al Congresso del gennaio 2021: tagliandone una parte consistente, l’editor aveva fatto pronunciare a Trump la frase «Andremo al Campidoglio, e sarò lì con voi. E combatteremo, combatteremo come dannati».

In realtà tra «sarò lì con voi» e «combatteremo come dannati» passavano più di 50 minuti, in cui Trump diceva altre cose, e l’esortazione ad assaltare il Congresso non risultava così diretta ed evidente come dal taglio di BBC. Prescott aveva inoltre trovato criticità anche nella copertura della guerra nella Striscia di Gaza e su tematiche inerenti alle persone trans. Il suo rapporto è stato sottoposto anche alla commissione parlamentare che si occupa di media: rappresentanti di BBC dovrebbero presentarsi lunedì davanti a questa commissione per rispondere alle critiche che emergono dal rapporto di Prescott.