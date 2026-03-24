Nel grave incidente aereo in Colombia sono morte almeno 66 persone

Lunedì poco dopo le 16 ora italiana un aereo militare è precipitato a Puerto Leguízamo, un comune nel sudovest della Colombia, vicino al confine con il Perù. Almeno 66 persone sono morte e ci sono decine di feriti. A bordo c’erano 128 persone tra militari e membri dell’equipaggio.

L’aereo era partito dalla vicina base militare di Caucayá ed era diretto a Puerto Asís, una città a circa 200 chilometri da Puerto Leguízamo. Lo schianto ha provocato un incendio che ha fatto esplodere parte delle munizioni a bordo. Poco dopo l’incidente sul luogo si sono radunate decine di persone, per i soccorsi e le operazioni di emergenza.

Non si sa ancora quale sia stata la causa dell’incidente. Carlos Fernando Silva Rueda, comandante dell’aeronautica militare colombiana, ha detto soltanto che l’aereo ha avuto un problema ed è precipitato poco dopo il decollo. In un video pubblicato dal sito colombiano Blu Radio, e condiviso anche dal presidente colombiano Gustavo Petro, si vede l’aereo decollare e iniziare a perdere quota pochi secondi dopo.

L’aereo in questione è un Hercules C-130, un grande aereo militare di fabbricazione statunitense, che viene usato abitualmente per trasportare soldati. Quello di lunedì non è il primo incidente di questo tipo e con questo aereo nella regione. A fine febbraio un altro Hercules C-130 dell’esercito boliviano si era schiantato vicino a La Paz. Erano morte più di 20 persone, e altre 30 erano rimaste ferite.