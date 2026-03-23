Segui i risultati del referendum in diretta video con il Post

Il Post seguirà i risultati del referendum costituzionale sulla magistratura con una diretta video, che si potrà guardare gratuitamente su qualsiasi dispositivo attraverso il canale YouTube del Post e naturalmente questo stesso sito. La diretta inizierà alle 14. Nel corso del pomeriggio scopriremo insieme i risultati, capiremo i numeri e il loro significato, conosceremo meglio il funzionamento della giustizia e le conseguenze politiche del referendum.

Alla diretta parteciperanno tante persone dalla redazione del Post, sia a Milano che a Roma, oltre che ospiti ed esperti. Sarà condotta dalle 14 da Francesco Costa e Mariasole Lisciandro, con cui seguiremo lo scrutinio dai primi exit poll fino al risultato; alle 17 arriverà Matteo Bordone, per continuare a restare aggiornati sui risultati del referendum, sulle reazioni e sulle conseguenze, e intanto parlare di politica e giustizia senza annoiarsi. Dalle 20 circa, poi, Costa e Lisciandro torneranno in conduzione per una serata in cui fare il punto della situazione, e soprattutto capire cosa è successo e cosa succederà: alla giustizia, alla politica, a chi avrà vinto e a chi avrà perso.

Pensiamo di chiudere la diretta intorno alle 22, ma naturalmente vedremo come va la serata. Vi consigliamo di seguire la diretta video del Post su un dispositivo diverso dallo smartphone, che prima o poi vi servirà per fare altro: su un computer o meglio ancora su una tv. Con un grazie fin da adesso a chi, abbonandosi al Post, rende possibile e soprattutto accessibile gratuitamente tutto questo.

Dal primo pomeriggio fino a sera, poi, sarà possibile seguire lo scrutinio del referendum – e quindi dati, exit poll, proiezioni, reazioni, approfondimenti, spiegazioni – anche nel consueto liveblog del Post, con tutte le notizie verificate e spiegate man mano che arrivano. Intanto, se non l’avete già fatto, fino alle 15 siete ancora in tempo per votare: l’affluenza ieri è stata più alta del solito, qui c’è una guida con le cose da sapere.