L’affluenza al referendum sulla giustizia è stata del 59 per cento

Secondo i dati quasi definitivi del ministero dell’Interno, al referendum sulla giustizia ha votato ben più della metà degli aventi diritto: l’affluenza è stata del 58,9 per cento. Mancano da conteggiare soltanto le circoscrizioni estere, che sono circa duemila su 61mila.

È un’affluenza più alta di quella registrata in occasione degli altri referendum costituzionali in cui si votava su due giorni: a quello del 2020 per la riduzione del numero dei parlamentari aveva votato il 51,2 per cento; a quello del 2006 sulla cosiddetta “devolution” il 52,6 per cento; è invece più bassa rispetto a quella del referendum del 2016 per l’abolizione del bicameralismo perfetto, in cui aveva votato il 65,47 per cento (ma si votava un giorno solo).

Le tre regioni in cui si è votato di più sono Emilia-Romagna, Umbria e Toscana; quelle in cui si è votato di meno sono la Sicilia, la Calabria e la Campania.

Una mobilitazione così è difficilmente spiegabile solamente con un interesse verso il CSM o verso la separazione delle carriere dei magistrati. È evidente che questo voto si è caricato di un significato politico che va oltre il contenuto della riforma. È ancora presto per dire se l’affluenza premierà di più il Sì o il No. Prima del voto i sondaggi indicavano che avrebbe avvantaggiato il Sì, ma al momento gli exit poll danno in lievissimo vantaggio il No. La situazione potrebbe ancora cambiare man mano che lo spoglio va avanti.

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