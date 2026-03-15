Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di sci di fondo alle Paralimpiadi

Il fondista italiano Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km individuale di sci di fondo. È arrivato terzo nella categoria sitting, in cui gli atleti gareggiano da seduti sul sit-ski. È la quindicesima medaglia per l’Italia in queste Paralimpiadi, la prima in uno sport diverso da sci alpino e snowboard.

Romele ha 34 anni ed è della provincia di Brescia. Alle Paralimpiadi aveva già vinto una medaglia nel fondo quattro anni fa, mentre nel 2023 vinse due ori mondiali. In passato si era dedicato anche al triathlon paralimpico, non riuscendo per poco a qualificarsi per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

In giornata l’Italia potrebbe vincere altre medaglie nello sci alpino, in cui ha diversi atleti ben piazzati dopo le prime manche dello slalom speciale maschile.