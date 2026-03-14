Weekly Beasts

Le fotografie di animali presenti in questa raccolta sono spesso scattate in contesti legati alle notizie che arrivano dal mondo: questa settimana è il turno di un cane alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente cileno José Antonio Kast, che ha catturato l’attenzione dei fotografi mentre stava sdraiato sul tappeto rosso in mezzo alle guardie d’onore. C’è poi una vecchia conoscenza, la cicogna Yaren, con un pesce nel becco nel cortile del pescatore Adem Yilmaz. Ogni primavera, da molti anni, il pescatore aspetta che la cicogna ritorni dall’Africa, dove è andata a svernare. Infine un po’ di coppie: due lemuri mangusta, due piccioni che si gonfiano il petto e anche due gatti che sembrano giganti, in un parco di miniature.