Weekly Beasts
Un ermellino, un fagiano dorato, tartarughe giganti e una cicogna tornata in Turchia per la primavera
Ogni anno gli abitanti di Eskikaraağaç, un paesino lacustre di circa 200 abitanti nella Turchia nord-occidentale, festeggiano l’arrivo della primavera con il ritorno di una cicogna di nome Yaren. Da 15 anni, dopo aver svernato in Africa, la cicogna torna nel paese, situato lungo un’importante rotta migratoria, e si posa sulla barca di un pescatore, come si vede in una delle fotografie della settimana. Tra gli altri animali, c’è un ippopotamo che spalanca la bocca per mangiare i bliný (frittelle sottili tipiche della cucina russa); e poi una volpe in giro per Londra; tartarughe giganti nell’arcipelago delle Galápagos e un puledro di zebra.