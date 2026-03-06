Al CEO di McDonald’s non piacciono i panini di McDonald’s?

Da alcuni anni Chris Kempczinski, l’amministratore delegato di McDonald’s, pubblica sui suoi profili social dei video in cui parla di management aziendale, dell’industria alimentare e dei nuovi menù della catena. Solo in questi giorni però un suo video dell’inizio di febbraio è diventato virale: migliaia di utenti l’hanno commentato e preso in giro, e la catena concorrente Burger King ha colto prontamente l’occasione per farsi pubblicità.

Nel video Kempczinski, che ha sempre un’aria molto composta e non particolarmente a suo agio con la telecamera e i linguaggi di internet, presenta un nuovo panino di McDonald’s: il Big Arch. Tutto il video però è molto impostato e non sembra per niente spontaneo, cosa che sui social network non è passata inosservata. Quando apre la confezione esclama «porca vacca! è proprio un grande hamburger»; elenca gli ingredienti con forzato entusiasmo – e «ovviamente c’è anche della lattuga!» – e dice di non sapere «nemmeno da dove prenderlo», nonostante sia un hamburger di dimensioni normali e non particolarmente spesso. Inoltre non lo chiama hamburger ma «prodotto».

Alla fine lo addenta facendo un morso, secondo molti commentatori, inspiegabilmente piccolo, ma commenta: «un grande morso per un Big Arch!». E chiude rassicurando i suoi follower del fatto che lo finirà ma senza sembrare molto convinto.

Tra gli oltre 24mila commenti sotto al post, ci sono anche quelli di profili e aziende che sono intervenute con toni sarcastici e ne hanno approfittato per farsi un po’ di pubblicità. Burger King, che storicamente è il principale competitor di McDonald’s e non perde occasione di citarlo espressamente nelle sue pubblicità, ha pubblicato un video di pochi secondi in cui Tom Curtis, presidente dell’azienda, assaggia un hamburger, scrivendo: «abbiamo pensato che era meglio rifarlo».

Curtis si presenta in modo molto più disinvolto, in piedi, con un grembiule di Burger King addosso: dà un morso decisamente convinto e, finito di masticare con gusto, si pulisce con la mano un po’ di salsa rimasta sull’angolo della bocca: «manca solo una cosa», dice, «un tovagliolo». Il Wall Street Journal li ha definiti «i 13 secondi che hanno dato una botta alla rivalità tra McDonald’s e Burger King».

In un comunicato inviato a NBC News Burger King ha negato che il video fosse una risposta a quello di McDonald’s, sostenendo che fosse in programma già da tempo.

In risposta alla diffusione del video, McDonald’s ha condiviso un post su Instagram con una foto del Big Arch, in cui invita a dare un morso al suo nuovo «prodotto». Una portavoce dell’azienda ha poi detto che la diatriba sta contribuendo a far pubblicità al Big Arch, e che le vendite iniziali sono superiori alle aspettative.

Tra le aziende che hanno ripreso il video virale c’è anche Wendy’s, un’altra catena di fast food statunitense. In un video pubblicato su LinkedIn il presidente nell’area, Pete Suerken, dice con la bocca piena: «questo sì che è un burger!». Il video è stato poi condiviso su X, accompagnato da un messaggio secondo cui «è così che funziona quando non devi far finta che il tuo “prodotto” ti piaccia».

