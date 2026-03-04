Nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per la Cina, uno è il marito di una deputata laburista

La polizia britannica ha arrestato tre uomini accusati di spionaggio per conto della Cina: per ora non ha detto chi sono, ma solo che hanno 39, 43 e 68 anni. Secondo diversi giornali però, tra cui il Guardian e la BBC, il 39enne è il marito di una deputata laburista, Joani Reid.

I tre uomini sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sulla presenza di spie cinesi nel Regno Unito. Il 39enne è stato arrestato a Londra e gli altri due in Galles. Reid ha detto di non essere coinvolta negli affari di suo marito e di non essere indagata. Ha inoltre chiesto di rispettare la sua privacy e quella dei suoi figli intanto che le indagini sono in corso.

Non è la prima indagine di questo tipo. A metà settembre la procura generale di Inghilterra e Galles aveva ritirato le accuse contro due uomini – un ex assistente parlamentare e un ricercatore – che nel 2024 erano stati arrestati con l’accusa di aver svolto attività di spionaggio per la Cina. A metà ottobre poi il governo britannico aveva rinviato per la seconda volta la decisione sul progetto di una nuova e gigantesca ambasciata cinese che dovrebbe essere costruita in centro a Londra, ma che alcuni temono possa essere usata come base per attività di spionaggio.

