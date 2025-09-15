La procura inglese ha ritirato le accuse contro due uomini inglesi sospettati di spionaggio per conto della Cina

La procura di Inghilterra e Galles ha ritirato le accuse contro due uomini inglesi, Christopher Cash, di 30 anni, e Christopher Berry, di 33 anni, che l’anno scorso erano stati rinviati a giudizio perché sospettati di aver svolto attività di spionaggio per conto della Cina tra il 2021 e il 2023. Il processo sarebbe dovuto cominciare il mese prossimo, ma la procura ha chiesto l’archiviazione perché non sono state trovate sufficienti prove a sostegno dell’accusa. La giudice che seguiva il caso ha quindi emesso un verdetto di non colpevolezza.

I due uomini erano stati arrestati nel 2023. Avevano sempre respinto le accuse, come aveva fatto pubblicamente anche la Cina. Uno dei due, Cash, faceva parte del China Research Group, un think tank di orientamento conservatore che si occupava delle relazioni tra Regno Unito e Cina.