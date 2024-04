Nel Regno Unito due persone sono state incriminate con l’accusa di aver svolto spionaggio per la Cina

Lunedì nel Regno Unito due persone sono state incriminate con l’accusa di aver svolto attività spionaggio per la Cina: Christopher Berry, di 32 anni, e Christopher Cash, di 29, compariranno venerdì alla prima udienza del processo a loro carico al tribunale di Westmister. Sono accusati di aver fornito a uno stato straniero, la Cina, «articoli, appunti, documenti e informazioni» coperti dalla legge sui segreti ufficiali: ne fanno parte segreti di stato, informazioni sensibili e dati ufficiali.

Il 13 marzo la polizia britannica aveva annunciato di aver arrestato due uomini, senza rivelarne i nomi, in seguito a lunghe indagini: Berry e Cash sono stati rilasciati dopo il pagamento di una cauzione. Le attività contestate si sono svolte fra dicembre 2021 e febbraio 2023: in passato Cash aveva lavorato come assistente in parlamento di Alicia Kearns, del Partito Conservatore.