Francia e Belgio hanno sequestrato una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa nel mare del Nord

Nella notte tra sabato e domenica la Francia e il Belgio hanno sequestrato con un’operazione congiunta nel Mare del Nord una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa. La cosiddetta “flotta fantasma” è l’insieme di navi utilizzate soprattutto per trasportare e vendere petrolio, aggirando le sanzioni internazionali: oltre che dalla Russia sono usate anche da Iran e Venezuela. Negli ultimi mesi i paesi europei hanno intensificato le operazioni per colpirle: con azioni analoghe a quella compiuta da Francia e Belgio ne sono state sequestrate varie altre.

All’operazione di sabato hanno partecipato l’esercito del Belgio e due elicotteri francesi: i soldati belgi hanno abbordato la nave, sono saliti a bordo e la nave è stata successivamente portata nel porto di Zeebrugge, nel nord del Belgio.

