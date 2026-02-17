La Francia ha rilasciato una petroliera sequestrata perché sospettata di far parte della flotta fantasma russa, dopo il pagamento di una multa

La Francia ha revocato il sequestro alla petroliera Grinch, che aveva abbordato e sequestrato lo scorso 22 gennaio per il sospetto che facesse parte della cosiddetta “flotta fantasma” della Russia, ovvero l’insieme di navi sotto falsa bandiera utilizzate per trasportare e vendere petrolio, aggirando le sanzioni internazionali.

La procura di Marsiglia ha condannato la società proprietaria della nave al pagamento di una multa perché non aveva la documentazione utile a provare la propria nazionalità. La cifra esatta non è stata resa nota, ma il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha detto che si tratta di «diversi milioni di euro». La Grinch batteva bandiera delle Comore, ma per le autorità francesi era falsa. Era partita da Murmansk, in Russia. Ora la nave potrà lasciare le acque territoriali francesi.