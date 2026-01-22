La marina francese ha abbordato una petroliera sottoposta a sanzioni internazionali proveniente dalla Russia 

Giovedì mattina la marina francese ha abbordato nel mar Mediterraneo una petroliera sottoposta a sanzioni internazionali proveniente dalla Russia, sospettata di avere una bandiera falsa e di fare parte della “flotta fantasma”, ovvero quell’insieme di navi usate per trasportare e vendere petrolio russo aggirando le sanzioni internazionali. La notizia è stata data dal presidente francese Emmanuel Macron sul social media X giovedì pomeriggio.

Poco dopo la prefettura marittima francese del Mediterraneo ha dato più dettagli sull’operazione: ha detto che l’abbordaggio è avvenuto nel mare di Alborán (fra Spagna, Marocco e Algeria), che la nave si chiama GRINCH e che proviene dalla città russa di Murmansk. Inizialmente era stata fatta una visita per verificare che la nave battesse la bandiera corretta, in cui è stato scoperto che ne batteva una falsa (secondo il sito marinetraffic.com è delle Comore). A quel punto la nave è stata dirottata per proseguire le ispezioni. Non si sa dove intendano portarla le autorità francesi.

La prefettura ha detto che il Regno Unito ha contribuito all’operazione condividendo informazioni di intelligence. Macron ha anche detto che la petroliera è stata dirottata dalle autorità francesi e che è stata aperta un’inchiesta sulle sue operazioni. La Francia aveva compiuto un’operazione simile a ottobre 2025.