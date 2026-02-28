Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’Iran

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, è bloccato a Dubai per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, e per la conseguente risposta iraniana. L’Iran ha preso di mira Israele e diversi paesi del golfo Persico dove si trovano basi degli Stati Uniti, colpendo anche aeroporti e altre infrastrutture civili: fra gli altri sono stati chiusi gli aeroporti di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Qui si trova da ieri Crosetto, arrivato con la famiglia e non per impegni istituzionali con un volo di linea. Sarebbe già dovuto ripartire, ma al momento non è stato possibile.

Il Dubai International (uno dei due della città) è uno degli aeroporti più trafficati in tutto il mondo: ogni giorno ci passano tra i 2mila e i 2500 voli, ed è verosimile che la sua chiusura causerà disagi sul traffico aereo anche del resto del mondo.

