Il noto economista statunitense Larry Summers smetterà di insegnare ad Harvard per via dei rapporti con Jeffrey Epstein

Larry Summers, uno dei più noti ed influenti economisti al mondo e professore nella prestigiosa università statunitense di Harvard, ha detto che smetterà di insegnare perché la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein fatta a novembre da una commissione d’inchiesta del Congresso statunitense ha rivelato un rapporto più stretto tra i due di quanto fosse noto finora.

I rapporti tra Summers e Jeffrey Epstein, il ricco finanziere di New York condannato nel 2008 per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e morto suicida in carcere dopo un nuovo arresto nel 2019 con le stesse accuse, erano noti da tempo, ma la recente pubblicazione di nuovi documenti ha rivelato che i due continuarono ad avere stretti rapporti, anche dopo la condanna di Epstein.

Summers, che è stato anche segretario del Tesoro statunitense, ha detto che se ne andrà alla fine dell’anno accademico ed è già in aspettativa da novembre. Nello stesso mese Summers si era dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, e da tutti gli altri suoi incarichi pubblici proprio in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti su Epstein.

– Leggi anche: Cosa c’è nei nuovi “Epstein files”