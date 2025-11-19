Il celebre economista Larry Summers si è dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI per via dei suoi legami con Jeffrey Epstein

Mercoledì Larry Summers, ex segretario del Tesoro statunitense e uno dei più celebri economisti al mondo, si è dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, e da tutti gli altri suoi incarichi pubblici per via dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il noto finanziere accusato di aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni, e che si suicidò in prigione nel 2019. Fra le email private di Epstein diffuse la scorsa settimana da una commissione d’inchiesta del Congresso statunitense ce ne erano diverse con Summers, che testimoniavano uno stretto rapporto fra i due. Summers ha detto di essersi dimesso dai suoi incarichi dopo la rivelazione per «ricostruire la fiducia e ricucire i rapporti con le persone a me più care».

Fra le altre cose, Summers è anche un professore di Harvard, l’università più prestigiosa degli Stati Uniti (e di cui è stato anche presidente dal 2001 al 2006). Mercoledì un portavoce di Harvard ha detto che l’università avvierà delle indagini nei confronti dei propri dipendenti nominati nelle lettere di Epstein, senza menzionare esplicitamente Summers.

