E adesso, le Paralimpiadi invernali

Venerdì 6 marzo cominceranno le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, nello stesso luogo in cui domenica sono finite le Olimpiadi: l’arena di Verona, che ospiterà la cerimonia di apertura. Saranno le quattordicesime Paralimpiadi invernali della storia e vi parteciperanno circa 660 atlete e atleti provenienti da 50 paesi. Alle Paralimpiadi ci saranno gare e competizioni in sei diversi sport, che si terranno in tre città diverse: oltre a Milano e Cortina, ci sarà anche Tesero, in Trentino. Andranno avanti fino a domenica 15 marzo e la cerimonia di chiusura si terrà allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina.

Le prime Paralimpiadi invernali si tennero nel 1976 a Örnsköldsvik, in Svezia, con 250 atleti (in rappresentanza di 16 paesi) che gareggiarono in due soli sport: lo sci alpino e lo sci di fondo. A quelle di Milano Cortina ci saranno anche il biathlon paralimpico, il curling in carrozzina, lo snowboard paralimpico e il para ice hockey, anche detto hockey su slittino. Alcuni sport prevedono non solo diverse specialità e formati di gara, ma anche diverse categorie, in base alla disabilità.

Nello sci alpino per esempio atlete e atleti si dividono in standing, dove si scia in piedi, eventualmente con gli stabilizzatori (bastoncini con un piccolo sci al termine); sitting, cioè seduti su un monosci; e vision impaired, atleti e atlete non vedenti o ipovedenti, che sciano con una guida che li anticipa in pista.

Sci, snowboard e curling si terranno a Cortina: i primi due sulla pista Olympia delle Tofane, il terzo allo stadio del ghiaccio. Le gare di biathlon e sci di fondo si faranno a Tesero, mentre il torneo di para hockey, che si gioca a squadre miste composte da uomini e donne, sarà all’Arena Santa Giulia di Milano.

Per l’Italia 42 atleti (più tre atleti-guida), 37 uomini e 5 donne, gareggeranno nei sei sport. Alle scorse Paralimpiadi di Pechino 2022 l’Italia arrivò undicesima nel medagliere vincendo 7 medaglie totali, 2 delle quali d’oro: entrambe con lo sciatore Giacomo Bertagnolli, che parteciperà anche a queste Paralimpiadi.

Le gare saranno trasmesse in televisione e in streaming dalla Rai, sui canali Rai 2 e RaiSport. Il Post seguirà queste Paralimpiadi con la newsletter Doposcì, che dal 5 al 16 marzo uscirà ogni giorno attorno alle 10 di mattina, e poi ovviamente con articoli e approfondimenti che troverete sul sito.