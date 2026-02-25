Christophe Leribault è il nuovo direttore del Louvre: sostituirà Laurence des Cars, che si era dimessa dopo il furto di ottobre

Mercoledì durante un Consiglio dei ministri il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Christophe Leribault nuovo direttore del museo del Louvre di Parigi. Leribault ha 62 anni e dal 2024 era a capo della Reggia di Versailles: sostituirà Laurence des Cars, che martedì si era dimessa per via del clamoroso furto dello scorso ottobre.

Il Louvre è il museo più visitato al mondo e ospita numerose opere d’arte molto note, come la Gioconda e la Nike di Samotracia. Da alcuni anni tuttavia sta attraversando una grossa crisi, dovuta tra le altre cose alla riduzione dei fondi pubblici a disposizione, alla scarsa manutenzione delle strutture e alle difficili condizioni di lavoro dei dipendenti, che si lamentano dei carichi di lavoro e degli stipendi ritenuti troppo bassi. Di recente queste difficoltà sono state evidenziate non solo dal furto di otto gioielli dal valore stimato di 88 milioni di euro, ma anche dalle sistematiche inadeguatezze contestate negli scioperi del personale di dicembre e gennaio. I gioielli rubati non sono ancora stati recuperati.

Nel 2006 Leribault aveva già lavorato al Louvre come curatore della sezione delle arti grafiche. Dal 2021 al 2024 aveva diretto il prestigioso museo d’Orsay, succedendo proprio a des Cars.