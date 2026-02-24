L’azienda di produzione cinematografica italiana Lucky Red è stata comprata dal gruppo francese Vivendi

Lucky Red, una delle più importanti aziende italiane di produzione e distribuzione cinematografica, è stata comprata per 26,6 milioni di euro da StudioCanal, azienda che fa parte del vasto gruppo francese Vivendi, posseduto dal miliardario Vincent Bolloré. StudioCanal ha acquisito il 51 per cento delle azioni di Lucky Red, fra cui un 40 per cento che prima apparteneva al suo fondatore, Andrea Occhipinti (il restante 11 per cento delle azioni era di proprietà dei due soci di minoranza).

Occhipinti continua a mantenere il 49 per cento delle azioni e la propria posizione operativa all’interno della società. Le due aziende hanno sostenuto che l’acquisto non influirà sulle attività di Lucky Red, che si occupa principalmente di film d’autore. Vivendi in Italia possiede già una partecipazione in Mediaset e in Telecom.