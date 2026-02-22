L’Italia ha perso 33-8 contro la Francia nel Sei Nazioni maschile di rugby

L’Italia ha perso in trasferta contro la Francia la sua terza partita del Sei Nazioni maschile di rugby. La Francia era partita forte, con un parziale iniziale di 19-0, ma l’Italia era poi riuscita a recuperare e rendere la partita equilibrata: una cosa non scontata, visto che la Francia è la migliore squadra di rugby d’Europa, prima in questo Sei Nazioni con tre vittorie su tre. Fino a 20 minuti dalla fine la Francia vinceva per 19-8, e la partita era ancora aperta; negli ultimi 20 minuti si è portata sul 33-8.

La Francia ha fatto cinque mete (cosa che vale un punto bonus in classifica), l’Italia una sola con Ange Capuozzo, che negli ultimi minuti è uscito dal campo per un infortunio.

L’Italia aveva vinto la sua prima partita contro la Scozia e perso la seconda, per 20-13, in trasferta contro l’Irlanda. Il 7 e il 14 marzo giocherà in casa contro l’Inghilterra e in trasferta contro il Galles, che a differenza dell’Italia non ha ancora vinto una partita.