L’Italia ha battuto la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni maschile di rugby

Il Sei Nazioni maschile, il principale torneo europeo di rugby, è cominciato bene per l’Italia: nella prima partita ha battuto 18-15 la Scozia. Si giocava allo Stadio Olimpico di Roma.

L’Italia, allenata da Gonzalo Quesada, è partita subito bene: ha segnato due mete nei primi 15 minuti con Louis Lynagh e Tommaso Menoncello. Gli altri punti sono stati segnati da Garbisi, con una trasformazione (cioè il calcio dopo la meta) e due punizioni. La Scozia si è riavvicinata nel finale, con una meta a 12 minuti dalla fine, ma l’Italia è riuscita a resistere fino a ben oltre l’ottantesimo minuto e a portare a casa la vittoria.