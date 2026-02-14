L’Italia ha perso 20-13 contro l’Irlanda nella seconda partita del Sei Nazioni maschile di rugby

L’Italia maschile ha perso nella seconda partita del Sei Nazioni, il principale torneo europeo di rugby per nazionali. Giocava in casa dell’Irlanda, una delle migliori nazionali al mondo, e ha perso di soli 7 punti, concludendo il primo tempo in vantaggio per 10-5 e giocandosela fino all’ultimo. Ha fatto insomma un’ottima partita, dando seguito (almeno nella prestazione) alla vittoria ottenuta nella prima partita contro la Scozia.

Giacomo Nicotera ha fatto l’unica meta per l’Italia; gli altri punti sono arrivati con i calci di Paolo Garbisi (una trasformazione e una punizione). Nel secondo tempo, sul punteggio di 10-10, Louis Lynagh aveva segnato quella che sarebbe stata la meta del nuovo vantaggio italiano, dopo una grande azione di Tommaso Menoncello: è stata però annullata per via di un passaggio in avanti (nel rugby con le mani si possono fare solo passaggi all’indietro).