Papa Leone XIV andrà in visita a Lampedusa il prossimo 4 luglio

Giovedì papa Leone XIV ha reso note le visite pastorali che ha in programma nei prossimi mesi (cioè le sue visite ufficiali come papa): tra queste c’è n’è una all’isola di Lampedusa, prevista per il 4 luglio.

È una visita che ha un valore simbolico: Lampedusa è diventata un luogo emblematico della crisi migratoria, per via delle decine di migliaia di persone migranti morte nel tentativo di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungerla, e da lì andare verso l’Europa continentale. Lampedusa fu inoltre la destinazione del primo viaggio fuori Roma del predecessore di Leone XIV, papa Francesco, per lo stesso motivo: la visita del 4 luglio è quindi anche un segnale di continuità con papa Francesco sulla posizione del Vaticano su questo tema: «Leone XIV torna a Lampedusa per dare conforto e incoraggiamento agli ospiti dei diversi hotspot e a quanti li assistono», scrive Vatican News, il portale d’informazione ufficiale del Vaticano.

Tra le visite in programma di papa Leone XIV (consultabili qui) c’è anche il Meeting di Rimini, il convegno annuale del movimento cattolico conservatore Comunione e Liberazione. L’ultimo papa che partecipò al Meeting fu Giovanni Paolo II, il 29 agosto del 1982. Il 20 giugno inoltre andrà in visita a Pavia, città dove sono conservate le spoglie di Sant’Agostino, fondatore dell’ordine monastico a cui appartiene papa Leone.