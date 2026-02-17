La procura di Vienna ha accusato una persona di aver pianificato un attentato a un concerto di Taylor Swift in città nel 2024

Lunedì in Austria la procura di Vienna ha accusato di terrorismo un uomo di 21 anni per aver pianificato un attentato, mai avvenuto, al concerto di Taylor Swift che si sarebbe dovuto tenere in città ad agosto del 2024. La polizia austriaca aveva scoperto in anticipo il piano, anche grazie alla collaborazione dell’intelligence statunitense, e i tre concerti previsti in città erano stati annullati. La procura non ha fatto il nome del sospettato, che è detenuto in via preventiva dall’agosto del 2024, ma i giornali austriaci l’hanno identificato con il nome di Beran A. Se condannato rischia fino a 20 anni di carcere.

L’uomo è accusato di aver aderito a un gruppo terroristico da maggio del 2023, condividendo alcuni dei messaggi di propaganda dello Stato Islamico online. Secondo la procura, mentre pianificava l’attacco al concerto di Vienna avrebbe prodotto una piccola quantità di esplosivi e una bomba a frammentazione usata spesso negli attacchi condotti da membri dello Stato Islamico. Avrebbe anche ricevuto istruzioni su come manipolare gli esplosivi da altri membri dell’organizzazione.

L’anno scorso un tribunale di Berlino aveva condannato a una pena sospesa di 18 mesi un 16enne siriano con l’accusa di aver partecipato all’organizzazione dell’attentato.