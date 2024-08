La CIA ha detto di aver contribuito a sventare l’attentato terroristico pianificato per uno dei concerti di Taylor Swift a Vienna

Mercoledì la CIA, la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero, ha diffuso nuove informazioni relative al piano per compiere un attacco terroristico durante uno dei concerti della celebre popstar statunitense Taylor Swift che erano in programma a Vienna a inizio agosto, e che poi erano stati annullati per ragioni di sicurezza. David Cohen, il vicedirettore della CIA, ha detto che l’attentato è stato sventato grazie alle informazioni che l’agenzia aveva fatto avere all’intelligence austriaca, e che gli attentatori avevano pianificato di uccidere «decine di migliaia» di persone.

I tre concerti di Swift facevano parte dell’Eras Tour, un tour mondiale molto partecipato e molto seguito dalla stampa internazionale. Si sarebbero dovuti tenere dall’8 al 10 agosto allo stadio Ernst Happel di Vienna ed erano tutti e tre sold out: gli organizzatori si aspettavano 65mila persone a serata. Per il piano erano state arrestate tre persone: due ragazzi austriaci, di cui uno legato allo Stato Islamico (ISIS), e uno iracheno che si trova in Austria come rifugiato e gli investigatori sospettano essere stato in contatto con quest’ultimo.

