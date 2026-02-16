L’economista e Nobel per la Pace Muhammad Yunus si è dimesso da capo del governo ad interim del Bangladesh, dopo le elezioni

Lunedì l’economista e premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus ha annunciato le proprie dimissioni come capo del governo ad interim del Bangladesh, carica che ricopriva da agosto del 2024. Yunus era stato nominato dopo le improvvise dimissioni dell’ex prima ministra Sheikh Hasina, causate delle grosse manifestazioni antigovernative che andavano avanti da settimane, e l’obiettivo del suo mandato era portare il Bangladesh a nuove elezioni, così come richiesto dai leader delle proteste.

È andata proprio così: il 12 febbraio in Bangladesh ci sono state le elezioni, il Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP) le ha vinte con un ampio margine, e Yunus, che ha 85 anni, si è dimesso proprio con l’obiettivo di far insediare il nuovo governo. Il BNP è guidato da Tarique Rahman, discendente di una delle dinastie politiche più potenti e influenti del Bangladesh: dovrebbe prestare giuramento come nuovo primo ministro del Bangladesh domani, martedì 16 febbraio.