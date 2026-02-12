L’azienda statunitense Kraft Heinz ha ripensato al proprio piano per dividersi in due società separate

L’azienda statunitense Kraft Heinz, nota soprattutto per la maionese, il ketchup e i suoi fagioli in latta, ha detto di aver sospeso il proprio piano per separarsi in due aziende indipendenti. Kraft Heinz è nata nel 2015 dalla fusione tra Kraft e Heinz voluta dalla Berkshire Hathaway (l’azienda del famoso investitore Warren Buffett), e lo scorso settembre aveva annunciato un’imminente separazione perché i risultati non erano stati quelli sperati a fronte di un’operazione da decine di miliardi di dollari: un’azienda si sarebbe dovuta occupare della vendita di generi alimentari come cereali, affettati e bevande, e l’altra principalmente di salse e altri prodotti spalmabili.

In un comunicato, l’amministratore delegato Steve Cahillane ha detto però che molti dei problemi della società sono risolvibili internamente, e che perciò è più prudente fermare le pratiche relative alla separazione. Stando a quanto riferito da Cahillane, adesso l’azienda investirà 600 milioni di dollari per rilanciare le attività nel mercato statunitense, migliorare i propri prodotti e incentivare le vendite.