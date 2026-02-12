NewsletterPodcast
L’azienda statunitense Kraft Heinz ha ripensato al proprio piano per dividersi in due società separate

Contenitori di ketchup Kraft Heinz esposti in un negozio di New York nel settembre del 2025 (Michael Nagle/Bloomberg via Getty)
L’azienda statunitense Kraft Heinz, nota soprattutto per la maionese, il ketchup e i suoi fagioli in latta, ha detto di aver sospeso il proprio piano per separarsi in due aziende indipendenti. Kraft Heinz è nata nel 2015 dalla fusione tra Kraft e Heinz voluta dalla Berkshire Hathaway (l’azienda del famoso investitore Warren Buffett), e lo scorso settembre aveva annunciato un’imminente separazione perché i risultati non erano stati quelli sperati a fronte di un’operazione da decine di miliardi di dollari: un’azienda si sarebbe dovuta occupare della vendita di generi alimentari come cereali, affettati e bevande, e l’altra principalmente di salse e altri prodotti spalmabili.

In un comunicato, l’amministratore delegato Steve Cahillane ha detto però che molti dei problemi della società sono risolvibili internamente, e che perciò è più prudente fermare le pratiche relative alla separazione. Stando a quanto riferito da Cahillane, adesso l’azienda investirà 600 milioni di dollari per rilanciare le attività nel mercato statunitense, migliorare i propri prodotti e incentivare le vendite.

