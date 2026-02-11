Quest’anno durante il Super Bowl è stato raggiunto il più alto numero di spettatori nella storia della televisione statunitense

L’edizione del Super Bowl che si è tenuta domenica è stata la seconda più vista di sempre, con una media per tutta la partita di 124,9 milioni di spettatori. È la finale del campionato statunitense di football americano ed è sempre uno degli eventi più seguiti dell’anno: in questo caso ha registrato anche il più alto picco di spettatori in contemporanea della storia della televisione statunitense, raggiunto nel secondo tempo con 137,8 milioni di persone sintonizzate a vederla nello stesso momento. Questo nonostante la partita, vinta dai Seattle Seahawks contro i New England Patriots, sia stata considerata piuttosto monotona. L’edizione più vista di sempre è stata quella del 2025, con una media 127,7 milioni di spettatori.

Anche lo show dell’intervallo, in cui ci sono un’esibizione musicale e spot pubblicitari molto elaborati, è stato il secondo più visto di sempre dopo quello dell’anno scorso, con 128,2 milioni di spettatori. Lo spettacolo di domenica di Bad Bunny è stato generalmente molto apprezzato, ma è stato visto da 5,3 milioni di persone in meno rispetto a quello di Kendrick Lamar del 2025.

Il Super Bowl è trasmesso sui canali NBC. A partire dal 2025 la società Nielsen, che raccoglie i dati sull’audience della televisione statunitense, ha cambiato la sua metodologia di calcolo, cosa che ha portato tutti gli sport trasmessi negli ultimi sei mesi ad avere un numero di spettatori tendenzialmente un po’ più alto rispetto al passato. Al buon risultato di questa edizione del Super Bowl ha contribuito anche la concomitanza con le Olimpiadi invernali, che ha attirato l’attenzione del pubblico sulle trasmissioni sportive.

