Dopo il reportage da Gaza dello storico francese Jean-Pierre Filiu, il nuovo libro di Altrecose torna a dare strumenti per la comprensione e la discussione sulla crisi israeliano-palestinese, con uno sguardo sulla storia dello stato di Israele e di come sia arrivato a essere quello che è oggi. Per parlare di Israele è un libro utile, come dice il titolo, per continuare a partecipare alla discussione e alla speranza di una soluzione, proprio ora che quello che succede a Gaza sembra perdere attenzione e interesse. Lo ha scritto Daniel Sokatch, a capo del New Israel Fund, un’organizzazione non profit statunitense “per il cambiamento democratico in Israele” dedicata a sostenere e sovvenzionare le attività di convivenza e integrazione pacifica in Israele, che ha raccolto di recente oltre tre milioni di dollari di aiuti per la popolazione di Gaza.

Per parlare di Israele – che Sokatch ha aggiornato in questa nuova edizione – è pubblicato per la prima volta in Italia (con la traduzione di Marinella Magrì) e comincia da un’esperienza dell’autore: “Vi siete mai trovati a cena con qualcuno che comincia a parlare di Israele, e vorreste fuggire in un’altra stanza? Capisco la vostra sofferenza. Spesso mi chiedono: «Puoi spiegarmi la questione di Israele in dieci minuti, o anche meno?» Le persone vogliono sapere, vogliono capire, però vogliono che io concluda prima che arrivino gli antipasti. Ci metterete ben più di dieci minuti a leggere questo libro, ma l’impegno non vi scoraggi né intimidisca. Anzi, spero che sia interessante e coinvolgente, e che alla fine siate in grado di partecipare a qualsiasi conversazione su Israele, a qualunque cena”.

Il racconto di Sokatch parte dalla nascita del sionismo e dall’Olocausto, e segue le prime migrazioni in Palestina, la colpa della Nakba, gli anni di una speranza di pace e il loro fallimento, interrompendosi continuamente per spiegare e descrivere aspetti di questa storia poco noti tuttora alla maggior parte di chi la osserva da qui, con elementi di racconto autobiografico e di riflessione sul proprio rapporto con la storia di Israele.

