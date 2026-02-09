La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata operata una seconda volta per la frattura della gamba sinistra

La nota sciatrice statunitense Lindsey Vonn, che domenica mattina è caduta durante la discesa libera femminile rompendosi la gamba sinistra, è stata operata una seconda volta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. È un aggiornamento importante sulle condizioni di Vonn: finora infatti si sapeva che era stata operata una volta sola.

L’ufficio stampa che segue Vonn è molto attento a controllare le informazioni sulla sua salute, e ha chiesto all’ospedale di non pubblicare informazioni su di lei: anche per questo il bollettino medico che era previsto alle 12 di lunedì non è stato pubblicato. La notizia del secondo intervento è stata data da Reuters: secondo una fonte citata in forma anonima, aveva lo scopo di «prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione sanguigna».

La Gazzetta dello Sport ha scritto che la squadra di sci statunitense aveva esaminato diverse strutture prima di scegliere l’ospedale di Treviso: nonostante si trovi a circa 125 chilometri da Cortina d’Ampezzo, è stato preferito a quello più vicino di Belluno perché ha anche un reparto di neurochirurgia

