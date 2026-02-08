Domenica nel tardo pomeriggio la sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata operata per una frattura alla gamba sinistra, provocata dalla brutta caduta nella gara della discesa libera, alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La caduta è avvenuta pochi secondi dopo la partenza: Vonn ha perso il controllo dopo essere rimasta impigliata con un bastoncino durante un salto. È stata portata via in eliosoccorso e ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Vonn ha 41 anni, è una delle migliori sciatrici di sempre ed era tornata a gareggiare nel 2024 dopo cinque anni di inattività, con un ginocchio quasi del tutto ricostruito: Vonn aveva scelto di gareggiare nella discesa libera nonostante si fosse rotta il legamento crociato anteriore il 30 gennaio in una gara in Svizzera.

