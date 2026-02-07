Weekly Beasts

In questi giorni in Florida fa un freddo insolito e le iguane ne stanno soffrendo particolarmente. Sono animali a sangue freddo, cioè non sono in grado di regolare internamente la loro temperatura corporea, che dipende soprattutto dall’ambiente esterno: questo fa sì che sotto certe temperature entrino in uno stato di torpore che le fa immobilizzare. In questa raccolta trovate un’iguana bloccata dal freddo tra le mani di una dipendente della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, l’agenzia statale per la tutela di fauna selvatica e risorse acquatiche, ma trovate altre fotografie all’interno dell’articolo che abbiamo scritto sul Post. Tra gli altri animali della settimana ci sono l’imprescindibile marmotta Phil, i cani da gara del Westminster Kennel Club Dog Show, una piccola tartaruga marina che viene curata, e un capretto su un cumulo di neve.