La marmotta Phil ha previsto altre sei settimane d’inverno

Ogni anno il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra la stravagante tradizione del Giorno della Marmotta: nella cittadina di Punxsutawney (che si pronuncia qualcosa come “punk-sa-taw-knee”), in Pennsylvania, decine di migliaia di persone si radunano per ricevere la previsione meteorologica sulla durata dell’inverno da una marmotta di nome Phil. Quest’anno, dice, ci saranno altre sei settimane d’inverno.

Ovviamente non c’è nessun fondamento scientifico che sostenga la previsione del roditore: si sono rivelate esatte solo il 35 per cento delle volte negli ultimi vent’anni, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, che si occupa delle previsioni del tempo negli Stati Uniti , quelle vere. Ma il rito è piuttosto solenne e prevede che la marmotta venga fatta uscire dalla sua tana: se questa vede la sua ombra e rientra dentro, perché la giornata è soleggiata, l’inverno durerà altre sei settimane. Se invece rimane fuori, perché non vede l’ombra, l’inverno finirà prima.

La cerimonia è condotta dall’Inner Circle del Groundhog Club, un folto gruppo di cittadini di Punxsutawney che si occupa di accudire Phil e di condurre la bizzarra cerimonia vestiti con completi eleganti e un cilindro in testa. È uno di loro a leggere la previsione di Phil da una pergamena.

Il Groundhog Day esiste dalla fine dell’Ottocento, ma la tradizione è stata resa famosa in tutto il mondo dal film Ricomincio da capo (Groundhog Day, appunto) del 1993, in cui Bill Murray interpreta un giornalista costretto a rivivere all’infinito la stessa giornata, proprio quella della previsione di Punxsutawney Phil.

L’enorme popolarità di Punxsutawney Phil ha portato negli anni all’emulazione della tradizione in molte altre città statunitensi, in cui altre marmotte il 2 febbraio di ogni anno fanno le loro previsioni sulla primavera: tra i più noti ci sono Buckeye Chuck, la marmotta del Museo di storia naturale di Cleveland, in Ohio e General Beauregard Lee, una marmotta della Georgia, mascotte delle previsioni del Groundhog Day negli Stati del Sud della nazione.