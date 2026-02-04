Il Washington Post ha annunciato grossi licenziamenti e la chiusura delle sezioni dedicate a libri e sport

Mercoledì la direzione del Washington Post, uno dei giornali più famosi del mondo e uno dei quattro quotidiani “nazionali” degli Stati Uniti, ha annunciato ai dipendenti che ci saranno grosse riduzioni del personale e che chiuderanno le sezioni del giornale dedicate a libri e sport. Al di là di queste due sezioni, i licenziamenti riguarderanno principalmente i giornalisti che si occupano di esteri e quelli che seguono la cronaca locale della città di Washington. Inoltre verrà cancellato il podcast giornaliero Post Reports. Recentemente il proprietario Jeff Bezos, fondatore e capo di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo, si era lamentato degli scarsi risultati in termini di lettori e di ricavi, e i licenziamenti erano attesi.

Bezos comprò il Washington Post nel 2013 e per un periodo i suoi grossi investimenti e il posizionamento battagliero del giornale rispetto a Donald Trump durante il suo primo mandato presidenziale gli consentirono di ottenere una grande crescita di abbonamenti e di ricavi. Circa due anni fa questa crescita si è arrestata, e a questa prima crisi si è aggiunta la richiesta da parte di Bezos di capovolgere gli atteggiamenti del giornale nei confronti di Trump, messa in atto in modi maldestri e tendenzialmente controproducenti, visibili soprattutto nella sezione delle opinioni.