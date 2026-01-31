La presidente del Venezuela ha annunciato un’amnistia generale per i prigionieri politici

Delcy Rodríguez, la presidente del Venezuela entrata in carica dopo l’attacco degli Stati Uniti al paese e la cattura di Nicolás Maduro, ha annunciato un’amnistia generale per i prigionieri politici venezuelani. «Abbiamo deciso di avviare una legge di amnistia generale che copra tutto il periodo di violenza politica dal 1999 in avanti», ha detto durante un intervento al tribunale superiore di giustizia del paese. Il 1999 è l’anno in cui Hugo Chávez, fondatore dell’attuale regime, salì al potere. La stessa Rodríguez fa parte del movimento politico del “chavismo”.

Il processo di amnistia sarà comunque lungo, e non sono ancora chiari molti dettagli: non si sa nemmeno quante persone vi rientreranno. I prigionieri politici in Venezuela sono centinaia, se non migliaia, secondo alcune stime. Dopo l’attacco statunitense, il regime aveva iniziato a liberarne alcuni: tra questi il cooperante italiano Alberto Trentini, liberato tre settimane fa. Un’amnistia però consentirebbe una scarcerazione di massa.

Rodríguez ha anche annunciato che sarà chiuso il celebre carcere Helicoide di Caracas, divenuto famoso per le torture che il regime commetteva al suo interno.

– Leggi anche: La storia dell’Helicoide