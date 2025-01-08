Il nuovo mondo di Trump, con Vittorio Emanuele Parsi
L’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela segna la fine del mondo come l’abbiamo conosciuto, e di quello che è stato definito l’ordine internazionale. Proviamo a capire ciò che viene dopo. Con Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano.
– Come gli Stati Uniti hanno preso Maduro
– Perché l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela è illegale
– Attaccare il Venezuela è “America First”?
– Il petrolio del Venezuela è diverso
I consigli di Vittorio Emanuele Parsi
– Buio americano, di Mario Del Pero
– Autocrazie di Anne Applebaum
– La serie TV I Soprano
