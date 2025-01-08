NewsletterPodcast
Il nuovo mondo di Trump, con Vittorio Emanuele Parsi

di Eugenio Cau
L’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela segna la fine del mondo come l’abbiamo conosciuto, e di quello che è stato definito l’ordine internazionale. Proviamo a capire ciò che viene dopo. Con Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano.

Sul Post
Come gli Stati Uniti hanno preso Maduro
Perché l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela è illegale
Attaccare il Venezuela è “America First”?
Il petrolio del Venezuela è diverso

I consigli di Vittorio Emanuele Parsi
Buio americano, di Mario Del Pero
Autocrazie di Anne Applebaum
– La serie TV I Soprano

