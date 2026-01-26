Un’altra leader dei Conservatori britannici, Suella Braverman, è entrata nel partito di Nigel Farage

La parlamentare ed ex ministra britannica Suella Braverman ha lasciato il Partito Conservatore per passare a Reform UK, il partito populista di destra guidato da Nigel Farage, che ormai da mesi è primo nei sondaggi.

Braverman è la terza parlamentare in carica che lascia i Conservatori per passare a Reform UK in poco più di una settimana, dopo il passaggio dei parlamentari Robert Jenrick e Andrew Rosindell. Il passaggio di Braverman è particolarmente significativo perché da anni era una delle figure più influenti dell’ala destra del partito, tanto da diventare ministra dell’Interno durante i governi di Liz Truss e poi di Rishi Sunak. In questo ruolo fu tra i principali sostenitori dei trasferimenti dei richiedenti asilo in Ruanda; il progetto non fu mai attuato perché giudicato illegale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte suprema britannica, e poi cancellato dall’attuale governo Laburista.

Braverman è di fatto l’ultimo esempio di una sorta di campagna acquisti che Reform UK sta portando avanti nei confronti del Partito Conservatore, il suo principale rivale nel campo dell’elettorato di destra britannico. Con Braverman i parlamentari di Reform UK sono diventati 8: un numero comunque limitato, considerando che il Partito Laburista ne ha 404 e quello Conservatore ne 116.