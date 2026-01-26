La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Grok perché permetteva di “spogliare” le persone nelle foto su X

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su X e su Grok, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale strettamente integrato con la piattaforma e come essa posseduto da Elon Musk, per la diffusione nelle scorse settimane di immagini di nudo non consensuale create da alcuni utenti di X chiedendo al chatbot di “spogliare” le immagini di persone reali caricate sulla piattaforma. Nel frattempo, dopo le molte critiche ricevute, negli scorsi giorni X aveva introdotto una modifica per eliminare le possibilità di farlo.

La Commissione intende accertare se X abbia valutato adeguatamente i rischi collegati all’introduzione di Grok sulla piattaforma, come richiesto dal DSA, il regolamento europeo sulle grandi aziende digitali, e abbia preso le misure necessarie per limitare il rischio che il suo algoritmo proponga agli utenti contenuti illegali.