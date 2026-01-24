In Afghanistan 61 persone sono morte a causa della pioggia e delle nevicate

In Afghanistan 61 persone sono morte e 110 sono rimaste ferite a causa delle forti piogge e nevicate degli ultimi tre giorni. L’agenzia statale per la gestione dei disastri naturali ha riferito che ci sono stati problemi in 15 delle 34 province del paese, e che 458 edifici sono crollati del tutto o in parte. Peraltro le regioni montuose dell’est del paese si stanno ancora riprendendo dai due terremoti dell’anno scorso, in cui morirono più di 2.200 persone: da allora le persone sfollate sono particolarmente esposte alle condizioni meteorologiche estreme.

L’Afghanistan, che dal 2021 è governato dal gruppo fondamentalista islamico dei talebani, è spesso soggetto ad alluvioni e nevicate. Decenni di conflitti armati sul territorio hanno portato a una pessima condizione delle infrastrutture, che insieme a una diffusa deforestazione contribuisce a peggiorare gli effetti delle precipitazioni. In più nelle zone rurali molte case sono ancora fatte di fango, e quindi sono più esposte a danni e crolli in questi casi.