In Afghanistan almeno 17 persone sono morte a causa delle alluvioni

Da lunedì in Afghanistan le prime piogge e nevicate intense della stagione, dopo un periodo di siccità, hanno provocato forti alluvioni: almeno 17 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite. L’agenzia statale per la gestione dei disastri naturali ha detto che è stato colpito in modo intenso praticamente tutto il paese tranne la parte occidentale, e che sta ancora valutando i danni complessivi.

L’Afghanistan, come i vicini India e Pakistan, è particolarmente vulnerabile alle alluvioni. Decenni di conflitti armati sul territorio hanno portato a una pessima condizione delle infrastrutture, che insieme a una diffusa deforestazione contribuisce a peggiorare gli effetti delle piogge. In più nelle zone rurali molte case sono ancora fatte di fango, e quindi sono più esposte a danni e crolli in caso di forti precipitazioni.