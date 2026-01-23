Gli Stati Uniti sono usciti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Giovedì 23 gennaio gli Stati Uniti sono usciti ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, o WHO nel suo acronimo inglese). Era un passaggio atteso, dovuto a una decisione presa dall’amministrazione di Donald Trump con uno dei molti ordini esecutivi firmati nel primo giorno del suo secondo mandato. L’OMS è l’agenzia dell’ONU che si occupa di salute e gli Stati Uniti erano fra i suoi principali finanziatori.

L’amministrazione Trump ha motivato l’uscita dall’agenzia sostenendo che la quota con cui gli Stati Uniti contribuivano al funzionamento dell’OMS fosse troppo alta. Tra le altre ragioni il dipartimento della Salute cita anche una cattiva gestione della pandemia da COVID-19: si accusa, ad esempio, l’OMS di aver ritardato la sua risposta nel dichiarare il COVID-19 un’emergenza sanitaria globale.

Trump era stato molto critico con l’OMS durante la pandemia, quando ne aveva contestato spesso le decisioni basandosi perlopiù su teorie antiscientifiche e complottiste. Ai tempi aveva anche accusato l’organizzazione di essere troppo soggetta all’influenza della Cina, con qualche base in più.